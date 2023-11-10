العراق يقول إن زيادة صادراته النفطية "مسألة طبيعية ولا تؤثر على اتفاق أوبك +"

شفق نيوز/ اعتبرت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، أن زيادة صادرات البلاد من الخام "مسألة طبيعية ولا تؤثر على إتفاق أوبك + " في تحديد مستويات الإنتاج، مجددة التأكيد على التزامها ودعمها لهذا الاتفاق.

وأصدرت الوزارة بيانا أشارت فيه الى بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة ، ومنها العراق هي مسألة طبيعية ، لا تؤثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة أوبك +، و تطرأ هذه الزيادات فى مستويات الصادرات احياناً، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل الى آخر"، مضيفة أن "الظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي".

وشددت وزارة النفط على "التزام الدول الأعضاء فى منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارج أوبك، ومنها العراق في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً الى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين".

ونوه بيان الوزارة إلى أن "أوبك بلس سوف لا تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات الى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة والتي عدّل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين من 5% الى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا".