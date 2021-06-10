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العراق يؤكد حرصه على تطوير قطاع الطاقة النظيفة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T13:18:39+0000
العراق يؤكد حرصه على تطوير قطاع الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الخميس، حرص الوزارة على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعمل على تطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبد الجبار استقبل اليوم في بغداد السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال عبد الجبار، بحسب البيان، ان الوزارة حريصة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية، والعمل على تطوير مساحة التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة.

من جانبه، أعرب السفير الروسي عن رغبة بلاده بزيادة مساحة التعاون بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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