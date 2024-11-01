العراق يؤكد تقليص صادراته النفطية إلى 3 ملايين برميل يوميا

شفق نيوز/ اعلن العراق يوم الجمعة، تقليص انتاجه من النفط الخام التزاما بتوجهات منظمة أوبك والدولة المتحالفة معها.

وذكر بيان لوزارة النفط ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تماشياً مع التزام جمهورية العراق بقرارات منظمة أوبك والدول المتحالفة ضمن اتفاقية التعاون المشترك (DoC) المتعلقة بالتخفيض الطوعي للإنتاج النفطي".

وأكدت الوزارة ان العراق قام بتخفيض انتاجها و تقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، إلى جانب تقليل الاستهلاك المحلي.

واشارت إلى أنه سيستمر هذا التخفيض خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية.

وبينت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.