العراق يؤكد اهمية قرار "أوبك+" الأخير: خطوة استباقية مهنية   

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط المملوكة للدولة العراقية "سومو"، يوم الاحد، أهمية نتائج وتبعات قرار أوبك+ بتخفيض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً.

وقالت "سومو" في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرارات أوبك+ تبنى على قراءات ومؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني موضوعي ويتم اتخاذ القرار بالإجماع.

وأضافت أن هناك توافقاً تاماً بين دول أوبك+ بأن أفضل نهجٍ في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه.

وأشارت إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الطلب على النفط ونمو الاقتصاد العالمي حيث يؤثر أحدهما بالآخر بشكل كبير، موضحة أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود بنسبة كبيرة جداً، وأن هذا الركود إذا ما حدث سيخفض الطلب على النفط الخام لذلك جاء قرار أوبك بلس الأخير بإجراء خفض في الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم وهو لايختلف عن قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراتها وقد كان مهم و ضروري لتحقيق توازن السوق في ظل تراجع الوضع ..

ولفتت سومو"، إلى أن العراق يتفهم وضع السوق ومتطلبات الدول المستهلكة و القطاع الصناعي والتنموي العالمي وهو يراقب مع شركائه كل هذه المتغيرات بغية تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق البترولية والمحافظة على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.