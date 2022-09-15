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العراق يؤكد اهمية تطوير حقل "اريدو" واستثمار الغاز في غرب القرنة/2

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-15T09:24:55+0000
العراق يؤكد اهمية تطوير حقل "اريدو" واستثمار الغاز في غرب القرنة/2

شفق نيوز/ اكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم الخميس، على اهمية التعجيل والمباشرة بعمليات التطوير والإنتاج من حقل "اريدو" الذي يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار ، لأهميته في تعزيز الإنتاج الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس شركة "لوك أويل" لشؤون آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ستيبان غورجي"والوفد المرافق له .

وقال إسماعيل في بيان اليوم، ان الوزارة بانتظار موافقة مجلس الوزراء على برنامج التطوير المشترك للحقل المذكور، مشيداً بالدراسة الفنية التطويرية التي إعدتها شركة "لوك اويل " بالتعاون مع الجهد الوطني ، معبراً عن أمله المباشرة بعمليات الانتاج خلال الفترة المقبلة .

وشدد الوزير في اللقاء على ضرورة الاستمرار بتطوير حقل غرب القرنة /٢ ضمن برنامج التطوير وادامة وزيادة الإنتاج والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية التي تصب في صالح الطرفين، مؤكداً على اهمية الاسراع بتوسيع مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب من الحقل المذكور.

واشاد وزير النفط بالتعاون والعمل المشترك بين الوزارة "ولوك اويل" لتطوير قطاع النفط والطاقة.

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