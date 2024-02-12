العراق يؤكد التزامه بقرارات "أوبك" ويزف بشرى بشأن نفط كوردستان

شفق نيوز/ أكد وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الاثنين، التزام العراق بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بالإنتاج، إضافة إلى التزامه بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، بعد إعلان خفضه الطوعي الثاني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر عبد الغني، أن "صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا"، لافتاً إلى إحراز تقدم في المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في كوردستان العراق بشأن حل نزاع أوقف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وأضاف أن "استئناف الصادرات من كوردستان مرتبط باستئناف الإنتاج من الحقول الموجودة في الإقليم، وأن المحادثات مع الشركات العاملة في الإقليم توشك على التوصل إلى حل في المستقبل القريب".

وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي صادرات نفط إقليم كوردستان العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم وأمرت فيه أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها من التصدير بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.