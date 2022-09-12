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العراق يؤكد التزامه بتصدير كامل حصته المقررة ضمن اتفاق اوبك+

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-12T11:09:12+0000
العراق يؤكد التزامه بتصدير كامل حصته المقررة ضمن اتفاق اوبك+

شفق نيوز/ أكد وزير النفط، اليوم الأثنين، التزام العراق  بتصدير كامل حصته المقررة  بموجب اتفاق ومحددات "أوبك"، والعمل  مع اعضاء المنظمة والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع التسعيرة الشهري للنفط الخام، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، 

ونقل البيان، عن الوزير احسان عبد الجبار إسماعيل، قوله إن العراق يهدف الى زيادة  قدراته الانتاجية والتصديرية خلال السنوات المقبلة، من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة ، مشيراً  إلى أهمية الاستثمارات في ادامة وتعزيز موقع العراق بين الدول المنتجة ، والإبقاء على موقعه المؤثر في سوق الطاقة .

وشدد وزير النفط على التزام العراق بدعم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والطاقة، مؤكدا على الإيفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية.

وأوضح أن الوزارة تكثف جهودها لتوسيع حجم الاستثمارات العالمية للغاز الحر والمصاحب، لافتا الى ان خطط الوزارة تهدف الى تحقيق ذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة. 

ونوه بيان وزارة النفط الى أن اجتماع تسعيرة النفط العراقي يعقد شهرياً برئاسة وزير النفط وبحضور وكلاء الوزارة، ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" ، ومديري كل من الرقابة المالية، الدائرة الاقتصادية، دائرة الدراسات ، الدائرة الفنية ، العقود والتراخيص ، والهيئات والاقسام المعنية في شركة تسويق النفط .

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