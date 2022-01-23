العراق يؤكد الاهتمام الجاد بمشاريع استثمار الغاز المصاحب وإيقاف حرقه

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، الاهتمام الجاد بمشاريع استثمار الغاز المصاحب وإيقاف حرقه خلال السنوات المقبلة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم خطاب في كلمة افتتاح منتدى العراق للطاقة النظيفة وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، "لقد أولت وزارة النفط اهتماما كبيرا للتحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة إلى جانب الاهتمام الجاد بمشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة والعمل على إيقاف حرقه في غضون السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف، "في قطاع الاستخراج عملت وزارة النفط وبالاتفاق مع الشركات العالمية على التقليل من الانبعاثات الناتجة عن العمليات النفطية في الحقول النفطية واعتماد أدق المعايير البيئية في قطاع الطاقة المتجددة".

واشار خطاب الى ان "تحقيق الاستغلال الامثل للموارد يحقق درجة كبيرة من العدالة بين الاجيال القادمة فضلا عن تفعيل التكنولوجيا الحديثة وربطها باهداف المجتمع وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة دون أن يؤدي إلى مخاطر وأثار بيئية سيئة".

واكد وكيل وزارة النفط "الاهتمام بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من قبل الحكومة والوزارة وتنميتها وزيادة مشاريعها على مساحة العراق"، لافتا الى ان "ذلك لن يؤثر على خطط الوزارة في ادامة وزيادة الانتاج من النفط والغاز، وما لها من أهمية كبيرة في تحقيق إيرادات مالية كبيرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبقي العراق في تأديته الدور المهم في سوق الطاقة العالمية باعتباره ثاني اكبر منتج في منظمة النفط أوبك، وسوقا تعمل على الاستثمار الأمثل الثروة الوطنية، وتكون من الداعمين لجميع المبادرات التي عملت على تقليل من الانبعاثات الكاربونية والملوثات".