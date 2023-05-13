العراق يؤكد استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط كوردستان: ننتظر رد تركيا

شفق نيوز / جددت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، تأكيدها استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، المتوقف منذ 25 آذار / مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في رده على أسئلة للصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجانب العراقي استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف الصادرات النفطية، وتم إبلاغ السلطات التركية بذلك، وبانتظار ردها".

إلى ذلك، رجح مسؤول تركي مطلع، يوم السبت، رفض بلاده طلب بغداد، باستئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان، المتوقف منذ شهر ونصف.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن مسؤولين من تركيا، التي تترقب إجراء الانتخابات (الرئاسية) غدا الأحد، قد قالوا إنهم يريدون التفاوض على تسوية الـ1.5 مليار دولار قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفقات النفط العراقي.

من جانبه، أفاد مسؤول عراقي، لوكالة بلومبيرغ، بأن تركيا أبلغت العراق أن أعمال الصيانة في الميناء، لإصلاح الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة، ما تزال مستمرة.

وعادة ما تصدّر الحكومة الفيدرالية في العراق وحكومة إقليم كوردستان نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر ميناء جيهان، ما يمثل نحو 10% من إجمالي إنتاج العراق، فيما يتم تصدير معظم الخام من الموانئ الجنوبية على الخليج العربي.