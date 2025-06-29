العراق يُصـدِّر 2000 طـن مـن القشـور الصابونية إلـى الأردن وسوريا ومصر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الأحد، تصدير 2000 طن من مادة القشور الصابونية إلى الأردن، وسوريا، ومصر، وذلك ضمن عقد تصنيع للغير المُبرم مع إحدى شركات القطاع الخاص.

ونقلت وزارة الصناعة في بيان عن مُدير عام الشركة حيدر شويع قوله، إن عملية التصدير تمت بجهود استثنائية وخِلال فترة زمنية قياسية، بعد إنتاج القشور الصابونية في مصنع الأمين التابع للشركة.

وأضاف أن عقد التصنيع للغير يتضمن أيضاً إنتاج علامات مُتعددة من الصابون منها (فينك، أوراكس، نيولوكسن، وينر) بالإضافة إلى إنتاج العلامات الخاصة بالشركة مثل: صابون الغار والثريا.