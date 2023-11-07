العراق يُصدِّر 84 مليون برميل من النفط إلى أمريكا خلال 8 أشهر

شفق نيوز/ أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 84 مليون برميل خلال ثمانية أشهر من العام 2023.

وأظهر جدول للإدارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال ثمانية أشهر من العام 2023 وابتداءً من شهر كانون الثاني وإلى نهاية شهر آب بلغت 84.049 مليون برميل، مرتفعةً بنسبة 13.51% عن نفس الفترة من العام 2022، والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 74.564 مليون برميل ومرتفعةً بنسبة 128% عن نفس الفترة من العام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 38.447 مليون برميل.

كما أوضحت، أن أعلى معدل الصادرات النفطية لأمريكا خلال تلك الأشهر من العام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت أقل معدل الصادرات النفطية لشهر حزيران حيث بلغت 9.330 ملايين برميل.

كذلك أوضح الجدول، أن أعلى معدل للصادرات في الأشهر الثمانية خلال السنوات العشر التي مضت كانت في العام 2018 حيث بلغت 104.384 ملايين برميل.

ويصدّر العراق ما يقارب من 10% من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر ضمن أهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.