تأكيداً لشفق نيوز .. العراق يُصدّر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

شفق نيوز - بغداد / البصرة

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، تصدير شحنة "كبيرة" تبلغ 1000 طن من محصول الطماطم إلى دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "هذه العملية تعكس نجاح الخطط الزراعية الهادفة إلى تعزيز الصادرات الوطنية، ونتيجة للوفرة الكبيرة التي شهدها الموسم الزراعي الحالي، حيث نجحت الوزارة في تأمين الاستهلاك المحلي و دعم المزارعين العراقي من خلال فتح منافذ تسويقية خارجية تضمن استمرارية الإنتاج".

وأضافت أن وصول الإنتاج إلى الفائض التصديري تحقق بعد سلسلة من الإجراءات الداعمة أبرزها حماية المنتج المحلي عبر الروزنامة الزراعية، وتقديم الدعم التقني، وتسهيل الإجراءات بما يضمن تسريع المسارات التصديرية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق الخارجية".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قد قال أمس الاربعاء، إن إحدى الشركات المحلية تستعد لإرسال شحنة تجارية اليوم الخميس عبر البحر باتجاه أسواق خليجية، ضمن مساعٍ لتعزيز حضور المنتج الزراعي العراقي في الأسواق الخارجية.

ونقل مراسلنا عن مدير الشركة المصدّرة، عقيل جواد، قوله، إنه لأول مرة في العراق تُصدّر الطماطم إلى خارج البلاد، وستنطلق اليوم الخميس من سفوان عبر برادات.

وأوضح أن "الشحنة ستتجه إلى أربع دول خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي نتيجة تحقيق وفرة في الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلاً عن تحسن جودة المحصول بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية".