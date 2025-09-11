العراق يُصدّر أكثر من 30 ألف برميل يومياً من زيت الوقود الى الامارات

شفق نيوز - بغداد

صدر العراق أكثر من 30 ألف برميل يوميا من زيت الوقود الى الامارات في ايلول، وفقا لما ذكرته شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي".

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان ميناء الفجيرة شهد زيادة الواردات من عدة دول، حيث بلغ متوسط ​​صادرات المنتجات المكررة الأولية أكثر من مليون برميل يوميًا في سبتمبر/ ايلول مقارنةً بـ 669 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب.

واضاف ان العراق صدر في شهر أيلول زيت الوقود بكمية 33 ألف برميل يوميا إلى ميناء الفجيرة في الإمارات، فيما بلغت الصادرات من زيت الوقود من الكويت الى الفجيرة 53 ألف برميل.

ووفقا للتقرير فإن روسيا ارسلت 51 الف برميل يوميا الى الفجيرة، في حين ارسلت جورجيا 19 الف برميل يوميا، وارسلت السعودية 15 الف برميل يوميا.