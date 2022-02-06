العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 10 ملايين برميل في شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الثاني الماضي 10.044 ملايين برميل، و بمعدل 324 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر كانون الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.006 ملايين برميل وبمعدل 226 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمعدل 317 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 434 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 133 الف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 412 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لامريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر ايلول 14 مليونا، و601 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".