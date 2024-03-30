العراق يُصدّر قرابة 7 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 115 مليون برميل خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر كانون الثاني بلغت 6.722 ملايين برميل منخفضة بـ200 ألف برميل عما سجلته في شهر كانون الاول من العام الماضي الذي بلغت فيه 6.922 ملايين برميل

وأضافت أن العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال العام الماضي نحو 115.263 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال كانون الثاني بلغت 34.161 مليون برميل حيث تصدرت السعودية أعلى معدل صادرات الى امريكا حيث بلغت 11 مليونا و981 ألف برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.