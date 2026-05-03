لأول مرة.. العراق يفتتح باب تصدير الإسمنت إلى سوريا عبر منفذ الوليد

شفق نيوز - بغداد / دمشق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الأحد، انطلاق أول شحنة من مادة الإسمنت العراقي المخصصة للتصدير إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي البري الدولي.

وجرت عملية التصدير بمتابعة مباشرة من قبل الفريق عمر عدنان الوائلي، الذي شدد على أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة في إدارة المنافذ الحدودية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق العالي والتكامل بين المؤسسات الحكومية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن منفذ الوليد الحدودي يشهد جاهزية متقدمة من حيث الإجراءات الفنية والإدارية، ما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل انسيابية حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري.