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العراق يُشارك في منصة بُنى للمدفوعات العربية البينية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T06:25:11+0000
العراق يُشارك في منصة بُنى للمدفوعات العربية البينية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن مشاركته في منصة بُنى للمدفوعات العربية البينية.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "تم المشاركة في منصة بُنى للمدفوعات العربية البينية"، مبينا ان "الهدف هو توسيع نطاق المدفوعات الالكترونية".

واضاف ان "المنصة تعمل على توفير خدمات المقاصة والتسوية في الوقت الفعلي للتحويلات المالية عبر الحدود بين الدول العربية وبالعملات العربية والدولية وقد تم تنفيذ أول حركة من خلال المصارف بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وبعملة الدرهم الاماراتي" .

وسبق وأن قام البنك المركزي العراقي وعدد من المصارف المحلية بتوقيع اتفاقية واكمال المتطلبات الفنية للمشاركة في المشروع بالتنسيق مع صندوق النقد العربي والعمل جاري لاعتماد الدينار العراقي في النظام للمرحلة القادمة، حيث ستتمكن المصارف المشاركة في الدول العربية من إرسال واستلام المدفوعات فيما بينها بصورة آمنة وموثوقة فيما ستُساعد هذه المنصة على تقليل اللجوء إلى المراكز العالمية من البنوك المراسلة في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية مما يسهم في تقليل الوقت والكلف المصاحبة على المصارف و زبائنهم".

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