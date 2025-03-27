العراق يؤسس شركة خاصة لإدارة مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية، وهو الاجتماع الثاني الذي تم عقده خلال أسبوع.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل في مراحل المشروع، ومناقشة ما تم التوجيه به خلال الاجتماع السابق، حيث تمت الموافقة على قيام صندوق العراق للتنمية بتأسيس شركة خاصة لإدارة مشروع طريق التنمية، ومضي اللجنة العليا بتأسيس الهيئة الخاصة بالمشروع.

كما أقرّ الاجتماع تعليمات الحوكمة المؤقتة التي تنظم العلاقة بين العراق وتركيا حول المشروع، وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام شركة أوليفر وايمن، بعقد اجتماع مشترك مع الجانبين العراقي والتركي من أجل وضع اللمسات الأخيرة لهذه التعليمات.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد بحضور وزير النقل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والمنسق العام لشؤون المحافظات ورئيس صندوق العراق للتنمية، ونائب رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء، ومدير عام الموانئ، وممثلي شركة أوليفر وايمن المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع.