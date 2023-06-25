العراق يُخفّض حيازته من السندات الامريكية إلى أكثر من 6 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاحد، ان العراق خفّض حيازته للسندات الامريكية إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق خفّض حيازته من السندات خلال تلك الأشهر وابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر نيسان مقدار 6.4 مليارات دولار ليصل الى المرتبة الـ 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول".

واضافت ان "حيازة العراق للسندات الامريكية في كانون الثاني بلغت 41.2 مليار دولار لتنخفض الى 40.7 مليار دولار في شهر شباط، ولتنخفض الى 39.3 مليار دولار في اذار، ولتتراجع مرة اخرى في نيسان الى 34.8 مليار دولار"، مبينة ان "حيازة العراق للسندات الامريكية في شهر كانون الثاني من العام 2022 بلغ 40.8 مليار دولار ".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع اكبر دولة عربية في أكبر حيازة للسندات الامريكية بعد السعودية والامارات والكويت".