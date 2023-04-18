العراق يُخفّض حيازته من السندات الامريكية لتصل إلى 40 مليار دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم، الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت لتصل الى 40 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر شباط من العام 2023 انخفضت بمقدار 417 مليون دولار لتصل الى 40.700 مليار دولار بعد أن كانت 41.117 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت بنسبة 68.88% عن نفس الشهر من العام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 24.1 مليار دولار".

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة لتلك السندات حيث بلغت 111.706 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 64.482 مليار دولار، والعراق ثالثاً، ومن ثم الكويت رابعا بواقع 39.140 مليار دولار، وعمان خامسا بواقع 7.061 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.890 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.104.4 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 859.4 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 668.3 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 331.1 مليار دولار".