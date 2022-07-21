العراق يوقف استيراد ٦ محاصيل زراعية لوفرتها محليا

شفق نيوز/ وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بإيقاف استيراد 6 محاصيل "البطاطا، الرقي، البطيخ، الطماطم، الخيار، والباذنجان" من المنافذ الحدودية في البلاد وذلك لوفرتها محليا.

صرحت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، أمس الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية وافقت على تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية لمزارعي الإقليم في باقي مناطق ومدن العراق اعتباراً من اليوم، كاشفة أنه ستتم إعادة العمل بحظر الخضر والفواكه المستوردة بشكل تدريجي في العراق من خلال سد حاجة السوق بالفائض من هذه المنتجات عبر الإقليم.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت يوم الأربعاء (6 نيسان 2022)، عن فتح باب الاستيراد عن المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.

ويستورد العراق الكثير من المواد الغذائية والزراعية والحيوانية من الخارج لسد الحاجة المحلية، في حين تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق الاكتفاء منها.