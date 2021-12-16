العراق يوقع 15 عقداً مع الصين لبناء ألف مدرسة

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في انحاء متفرقة من البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت اليوم، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية.

وأضاف البيان، أنه مثّل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسياً.

وجرى التوقيع، وفق البيان، مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك السيد كو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسياً.

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أفادت السلطات العسكرية العراقية، باستنفار امني لحماية شركات صينية تنفذ مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن نائب قائد العمليات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتمع مع نواب قادة العمليات وقادة الشرطة حول بناء ألف مدرسة في أنحاء العراق، مؤكدة أن كافة القطعات ستكون مستنفرة، لحماية الشركات الصينية وإزالة التجاوزات على الأراضي المتجاوزة.