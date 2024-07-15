العراق يوقع ملحقي عقدين لإنشاء مطار الناصرية مع شركتين تركية وصينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، توقيع ملحقي عقدين لإنشاء مطار الناصرية الدولي جنوبي البلاد مع شركتين تركية وصينية.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عباس صبار البيضاني وقع، اليوم، ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب هارتز التركية للتصاميم والاستشارات (Kiklop Design Hertz Insaat)، كما وقع أيضا ملحق عقد انشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية.

ونقل البيان، عن البيضاني، إن ذلك "يأتي انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل الالتزامات والحقوق من سلطة الطيران المدني لصالح شركة المطارات والملاحة الجوية، بالشكل الذي يعجل من انشاء مطار الناصرية الدولي وفق الجدول المحدد بما يخدم مصلحة العراق ومحافظة ذي قار".

من جانبه، أوضح مدير القسم القانوني في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية طه خالد إسماعيل، أن "القسم قام باعداد ملحق العقدين بالتنسيق مع كافة أطرافه، وأن الشركة التركية ستشرف على التنفيذ، بينما ستتولى الشركة الصينية عملية تنفيذ وإنشاء المطار وفق المعايير العالمية".

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي حزيران 2021.