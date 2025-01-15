العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة BP لتطوير حقول كركوك

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم/BP لتطوير حقو كركوك الأربعة.

وقال المكتب في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرت في لندن، مساء أمس الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، فيما وقعها عن شركة بريتش بترليوم مدير فرع العراق زيد الياسري".

وأضاف "تستهدف المذكرة العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة BP، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز".

ومؤخراً أعلنت وزارة النفط العراقية عزمها تطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، من خلال تنشيط الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية، عبر مفاوضاع تجري حالياً مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية.

وقال وزير النفط أن وزارته ماضية بالتفاوض مع الشركة البريطانية بشأن تشغيل حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي باي حسن وكركوك وجمبور وخباز بهدف تطويرها وزيادة الإنتاج من هذه الحقول تنفيذاً للبرنامج الحكومي بهدف استثمار الغاز المصاحب في ضوء الحاجة لتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية".

ويعتبر حقل نفط كركوك أقدم حقول العراق، وثاني أكبر حقل نفطي في العالم من حيث القدرة على الإنتاج، وهو خامس أكبر حقل على الصعيد العالمي من حيث الحجم باحتياطي نفط يفوق 10 مليارات برميل من النوعية الجيدة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، أعربت عن قلقها إزاء ما أسمته نوايا الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات "أحادية الجانب" للسيطرة على النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لافتة إلى أن ذلك مخالفة واضحة للدستور العراقي لعام 2005.