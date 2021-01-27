العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع نفطية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط اليوم الاربعاء انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط والطاقة.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل على هامش توقيع المذكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "العراق حريص على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة وبما يحقق الاهداف والخطط المستقبلية، واصفاً العلاقة مع شركة توتال الفرنسية بالشريك المهم والتاريخي التي تمتد معه الى مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل "بابا كركر" في كركوك"

واضاف ان "هذه المذكرة تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل ستة أشهر، تهدف للتوصل الى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصاً في مشاريع الأستثمار الامثل للغاز، والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها". كاشفا عن "وضع الجهات المعنية في الوزارة اللمسات النهائية مع توتال لمحاور التعاون المشترك والتوصل الى صيغة عقود تحقق الاهداف المشتركة" .

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية "باتريك بويانيه" عن رغبة شركته وتطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الحقيقة مع العراق ، معبراً عن أمله الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة ، خلال الفترة المقبلة ، ومنها استثمار الغاز وتحويله الى طاقة مفيدة وبكميات كبيرة".

وتعتبر شركة توتال الفرنسية التي تاسست عام 1924 واحدة من أكبر ستة شركات نفطية بالعالم يقع مقرها في باريس وفازت شركة توتال مع شركة CNBC الصينية، وشركة بتروناس الماليزية، ، بتطوير حقل الحلفاية النفطي ضمن جولة التراخيص الثانية، التي قدمت عطاءً بدولار واحد و 40 سنتا على كل برميل نفط، وبانتاج 535 ألف برميل يوميا.