العراق يوقع مذكرة تفاهم مع ثلاث دول عربية للتعاون الزراعي والتجاري

شفق نيوز/ وقع العراق وسوريا ولبنان والأردن، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل بين الدول الأربع.

وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.

كما تضمنت التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.

وقال وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، إن "الاتفاق قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية كما أنه يؤمن أسواق لتصريف منتجات الدول الأربع".

وفي العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في شباط/ فبراير، والاجتماع الثاني في لبنان في تموز/ يوليو، في حين عقد في أيلول/ سبتمبر الاجتماع الثالث في الأردن.