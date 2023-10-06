العراق يوقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من تركمانستان

شفق نيوز / وقع وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، لنظيره التركمانستاني، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، وإجراء جولة مفاوضات، نتج عنها توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز، الذي من شأنه سد حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان وزير تركمانستان لشؤون الغاز، بابا ييف، قد وصل أمس الخميس، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز لصالح محطات الكهرباء.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.

وما يزال العراق، يحرق بعض الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام؛ لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.