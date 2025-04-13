العراق يوقع عقد مشروع الأنبوب البحري الثالث لتصدير النفط

شفق نيوز/ وقعت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بتصدير النفط، مع ائتلاف شركتي (MICOPERI الإيطالية و ESTA التركية) بطاقة تصميمية 2 مليون و 400 الف برميل يومياً.

وقال حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الذي رعى توقيع العقد، إن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تامين مرونة واستقرار لعمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية، موضحا أن الطاقة التشغيلية للأنبوب ستكون بحدود 2 مليون برميل باليوم .

وأضاف أن، المرونة تأتي في إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاث منافذ (ميناء البصرة ، وميناء خور العمية ، والمنصة العائمة ).

وتابع الوزير بالقول إن، المشروع تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، و يتضمن مد انبوب بحري بقطر 48 عقده، وبطول 61 كم في الجزء البحري و 9 كم في الجزء البري ، بالإضافة إلى منصتين بحريتين واحدة في ميناء البصرة النفطي ،و الثانية في ميناء العمية النفطي، فضلا عن ذلك يتضمن المشروع عوامة بحرية عائمة لتصدير النفط الخام، ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصال ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية .