العراق يوقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد ، يوم الخميس، حرص الوزارة على تعظيم الإنتاج من الغاز في البلاد، عبر تطوير الحقول الغازية والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات الانتاجية.

جاء ذلك أثناء رعايته وحضوره فعالية توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى التي جرت اليوم الخميس في مقر الوزارة.

وقال الوزير إن اليوم، يعتبر يوما تاريخيا للوزارة والمحافظة بتوقيع العقد مع ائتلاف شركتي (جيرا ) الصينية و (بترو عراق ) بالصيغة النهائية ، لتطوير حقل المنصورية الغازي، الذي سيرفد قطاع الغاز بكميات اضافية من الانتاج تقدر بـ(300) مقمق باليوم ، مؤكدا اهمية التزام الشركة المنفذة بالتوقيتات الزمنية لمراحل التطوير والتفعيل الصحيح للعقد.

وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، ان حقل المنصورية يعد من الحقول الواعدة في إنتاج الغاز والذي سيسهم في تلبية حاجة البلاد من الغاز لرفد الشبكة الوطنية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ويعد انجازا كبيرا لما سيتحقق من منافع اقتصادية واجتماعية تنعكس ايجابا على واقع المحافظة ، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة .

كما أشار الوزير ان الوزارة وقعت قبل ايام (14) عقدا من العقود التي تمت احالتها ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، وهذا العدد من العقود يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة الى وزارة النفط والحكومة في مجال استثمار الغاز الذي يؤكد عليه البرنامج الحكومي، مضيفا أن عقود جولتي التراخيص ستضيف أكثر من 850 مقمق من الغاز وبحدود 750 الف برميل من النفط الخام ،مما يسهم في تعظيم الموارد المالية للدولة العراقية وتنمية الاقتصاد الوطني .

في غضون قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن انه ومن المؤمل ان يبدأ الانتاج الاولي للحقل بـ(100) مقمق وصولا الى اكثر من ( 300 ) مقمق باليوم، والذي سيغذي محطة المنصورية الغازية ، مشيرا ان تطوير حقول الغاز الجاف يمثل نقلة مهمة جدا في قطاع الغاز وخصوصا في محافظة ديالى.

وعبر المدير المفوض لشركة (جيرا ) " لي وايبين" عن سعادته لتوقيع العقد وتواجده في العراق ، مؤكدا ان تنفيذ العقد المبرم مع وزارة النفط سيكون ضمن المدة المقررة ، مشيدا بتعاون الوزارة.