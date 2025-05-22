العراق يوقع عقدا مع "غازبروم" الروسية لرفع معدلات إنتاج النفط والغاز في حقل بدرة

شفق نيوز/ وقعت شركة نفط الوسط، اليوم الخميس، التعديل الأول لعقد الخدمة لحقل "بدرة" النفطي ، مع شركة "غازبروم" الروسية والشركات المؤتلفة معها لزيادة إنتاج النفط والغاز من هذا الحقل.

وحضر مراسيم التوقيع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، والسفير الروسي في بغداد "البروس كوتراشيف"، ومدير عام شركة نفط ذي قار، و مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية، ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام الدائرة الفنية.

وقال خضير في كلمة خلال مراسيم توقيع العقد، ان الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات التي تساهم في إدامة عمليات الإنتاج في الحقول النفطية، فضلا عن دعم عمل الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الحقول النفطية.

بدوره قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، ان الشركة تعمل مع الشركة المقاولة على رفع معدلات الانتاج في الحقل ضمن المدة المتبقية من العقد لتعظيم موارد الدولة.

يذكر أن التعديل الأول لعقد الخدمة لحقل بدرة النفطي تضمن فقرات تتعلق بإنتاج الغاز والعوائد المالية المفترضة لما تبقى من عمر المشروع.