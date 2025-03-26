العراق يوقع عقدا مع شركة (BP) لتطوير وإنتاج حقول كركوك النفطية الأربعة

شفق نيوز/ رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد بين وزارة النفط وشركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي؛ (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وباي حسن، و جمبور، وخباز).

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن العقد يشمل إعادة تأهيل وتطوير الحقول الأربعة لتعزيز احتياطات الثروة الهيدروكربونية، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بهدف الوصول إلى معدل إنتاج ذروة يبلغ (420) ألف برميل/ يوم.

ووفقا للبيان، فإن العقد يشمل أيضا استثمار الغاز المصاحب من خلال تأهيل وتوسيع منشآت شركة غاز الشمال لإنتاج (400) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيسهم في إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، من خلال استغلاله بصورة مثلى، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة.

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال قد افاد، مطلع شهر آذار/مارس الجاري، بوصول وفد من شركة BP البريطانية الى مقر الشركة، وناقش الخطوات النهائية للشروع بعملية تأهيل 4 من أكبر حقول الشركة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شركة نفط الشمال استقبلت في الرابع من شهر آذار/ مارس الجاري من شركة bP البريطانية في زيارة تهدف إلى التهيؤ المبكر لتنفيذ العقد المزمع توقيعه بين الطرفين في أقرب وقت ممكن".

وبحسب المصدر، عقد الطرفان اجتماعًا موسعًا برئاسة مدير عام الشركة عامر خليل أحمد، وبحضور مديري الهيئات والأقسام المركزية، وترأس جانب شركة bP، زيد الياسري.

وأضاف المصدر أن "المجتمعين بحثوا الجوانب الفنية والتشغيلية للعقد، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وفق الجدول الزمني المحدد وأن نفط الشمال أجرت تفاهمات على الحقول وأعطت صورة كاملة للشركة البريطانية ومستويات الإنتاج".

ووفق المصدر، أعرب وفد شركة bP، عن تطلعهم إلى تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مشيدين بجهود شركة نفط الشمال واستعدادها لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في (الأول من آب/ أغسطس 2024)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "بي بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى.

كما تهدف الحكومة بحسب هذه المذكرة إلى الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية.