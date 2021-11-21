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العراق يبرم عقدا مع شركة لتوريد سيارات MG الصينية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-21T05:08:54+0000
العراق يبرم عقدا مع شركة لتوريد سيارات MG الصينية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم الأحد توقيع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن  عقد شراكة مع شركة الاقتصاد العربي لتوريد سيارات MG صينية المنشأ ذات الامتياز البريطاني.

ويشمل العقد سيارات MG صالون ( M65) والدفع الرباعي (RX8) وثنائية الدفع ( ZS) وبيك اب ( T60) ، وعرض نموذج لسيارة ( MG) رباعية الدفع موديل 2021 والتي تحمل احدث المواصفات الفنيه الداخلة ضمن شروط المتانه والامان لمستخدميها.

أعلن ذلك مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم خلال استقباله  وفداً من شركة الاقتصاد العربي برئاسة المدير التنفيذي للشركه فواز الهندي والمدير المالي والمدير الاداري  ممثل شركة الاقتصاد العربي لدى شركة السيارات، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن المسؤول الحكومي قوله، إن هذا العقد ابرم جاء بناءً على الاقتناع بالمواصفات الفنية العالية لهذا النوع من السيارات ولمختلف موديلاتها والتي تتطابق مع الاجواء العراقية الحارة والمتربة كما وتتلاءم مع الوقود العراقي.

ونوه الى استعداد شركته  لتسويق هذه السيارات لدوائر الدولة والمواطنين من خلال  مراجعة مقر الشركة الواقع في الوزيرية . 

من جانبه  اكد رئيس وفد شركة الاقتصاد العربي عن استعداد شركته للتعاون الكامل مع شركة السيارات في توريد هذه السيارات لغرض تسويقها من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.

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