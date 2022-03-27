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العراق يوقع عقداً مع شركة اذربيجانية لحفر الآبار النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-27T12:39:47+0000
العراق يوقع عقداً مع شركة اذربيجانية لحفر الآبار النفطية

شفق نيوز/ وقعت شركة الحفر التابعة الى وزارة النفط العراقية، اليوم الاحد، عقد مشاركة مع شركة (SOCAR ) الاذربيجانية للحفر والخدمات النفطية.

وقال مدير عام الشركة باسم عبدالكريم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "العقد يتضمن التعاون في مجال حفر  واستصلاح الابار النفطية"، مشيراً إلى أن "مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتمديد".

ووقعت شركة الحفر العراقية في وقت سابق، العديد من عقود المشاركة مع كبرى الشركات العالمية مثل (هاليبرتون،  وذر فورد، شلمبرجير) لتوسيع نطاق عملها والاسراع بتنفيذ المشاريع والاستفادة من ادخال الانظمة والتكنولوجيا  الحديثة في عملها، وفق البيان .

 

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