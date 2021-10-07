العراق يوقع عقدا مع ائتلاف شركات نرويجية لإنتاج 525 ميكا واط من الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ وقع العراق يوم الخميس، مع ائتلاف شركات بقيادة شركة سكاتك النرويجية لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ 525 ميغا واط.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار الوطني سها النجار على هامش توقيع العقد وحضرته وكالة شفق نيوز؛ ان وزارة الكهرباء والاستثمار الوطني وقعا عقدا مع ائتلاف شركات بقيادة سكاتك النرويجية واوراسكوم والبلال لإنتاج طاقة كهربائية بمجمل تبلغ 525 ميكا واط عن طريق الطاقة الشمسية"، مبينة أن "المشروع قد تم عرضه للاستثمار منذ عام 2019 التي تم طرحها بأسلوب المزايدة وتقدمت له 43 شركة عالمية".

واضافت ان "الكلفة الاستثمارية للعقد سيكون بحدود 500 مليون دولار"، مبينة أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة للاقتصاد العراقي وتوفير بيئة نظيفة".

من جانبه؛ اعتبر نائب رئيس المجلس الوزاري للطاقة ووزير النفط احسان عبد الجبار ان توقيع العقد يُعدُّ انتقالة نوعية في الطاقة النظيفة في العراق والتنمية المستدامة وتعظيم عوائد الاقتصاد الوطني والاستفادة من الموارد الطبيعية والالتزام بمحددات البيئة وتقليص الوقود السائل في انتاج الطاقة الكهربائية".

واضاف ان "هذا العقد يعد الثالث بعد توقيع عقد مع شركة توتال والشركة الإماراتية المصرية لانتاج الطاقة الكهربائية النظيفة".

من جهته؛ قال مدير شركة كاسبك النرويجية عبد العزيز اليثربي إن "التحالف تمكنت من الحصول على هذا المشروع من خلال المناقصة التي طرحتها وزارة الكهرباء وباقل سعر للطاقة".

واضاف ان "التحالف وقع على مشروعين لإنتاج الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية في منطقة الإسكندرية في بابل وفي كربلاء"، مبينا ان "المشروع سيوفر آلاف الفرص من العمل المباشرة وغير المباشرة للعراقيين، اضافة الى تمكن العراق من الحصول على طاقة متجددة بالوطن العربي والعالم".