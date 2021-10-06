سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يوقع عقداً للطاقة المتجددة مع الامارات لتوليد 1000 ميغاواط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-06T12:53:30+0000
العراق يوقع عقداً للطاقة المتجددة مع الامارات لتوليد 1000 ميغاواط

شفق نيوز/ اعلن العراق، يوم الاربعاء، عن توقيع عقد للطاقة المتجددة مع "مصدر الاماراتية" لتوليد 1000 ميغاواط.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي وصل الى بغداد اليوم، وكان في استقباله وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل .

واضاف البيان، أن المزروعي عبر عن سعادته بزيارة العراق واللقاء باشقائه في الحكومة ووزارة النفط، مشيراً الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وآفاق التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة.

من جانبه أكد  وزير  النفط رئيس اللجنة الوزارية للطاقة احسان عبد الجبار اسماعيل حرص الحكومة والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وبما يخدم المصالح المشتركة .

وقال اسماعيل، إن هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم افاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الاماراتية لتوليد 1000 ميكاواط "واحد كيكا"، مشيراً إلى أنه  احد المشاريع المهمة التي تم الاتفاق عليها، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الاطراف المعنية .ضمن استراتيجية الحكومة والوزارات المعنية للتحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء. ​​​​​​​

 

                   

 

related

العراق يبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتين غازيتين

Date: 2019-09-14 14:06:35
العراق يبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتين غازيتين

النفط العراقية تبرم عقدا يحقق إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار سنويا

Date: 2019-11-13 13:14:08
النفط العراقية تبرم عقدا يحقق إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار سنويا

حقيقة إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود الاهلية في بغداد

Date: 2021-09-07 09:33:50
حقيقة إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود الاهلية في بغداد

العراق يصدر توضيحا بشأن عودة "اكسون موبل" لمباشرة اعمالها

Date: 2019-05-31 20:55:09
العراق يصدر توضيحا بشأن عودة "اكسون موبل" لمباشرة اعمالها

الكهرباء العراقية تصدر ردا على "7 غيغا واط" الايرانية

Date: 2019-11-07 07:28:24
الكهرباء العراقية تصدر ردا على "7 غيغا واط" الايرانية

العراق يعلن انتاجه من الغاز المصاحب خلال شهر

Date: 2020-09-30 06:43:51
العراق يعلن انتاجه من الغاز المصاحب خلال شهر

إعادة خط كهرباء للعمل في كركوك فجّر بعبوات ناسفة

Date: 2021-02-04 18:38:15
إعادة خط كهرباء للعمل في كركوك فجّر بعبوات ناسفة

سومو: الهند والصين يحصلان على اكثر من 60% من النفط العراقي

Date: 2021-02-23 06:25:25
سومو: الهند والصين يحصلان على اكثر من 60% من النفط العراقي