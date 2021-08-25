العراق يوقع "اتفاق مبادئ" مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

شفق نيوز/ جرى، اليوم الأربعاء، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط.

ووقّع عن الجانب العراقي، بحسب بيان لمكتب الكاظمي، ورد لوكالة شفق نيوز، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء مها حمودي عبد الجبار، فيما وقّع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة لي دزهي.

وعد البيان، مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة.

وحضر توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية، جيو في.