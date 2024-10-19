العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز

شفق نيوز/ جرت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، مراسم توقيع إتفاقية وعقد توريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.

ووقع عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، ووقعها عن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف وزير الدولة ورئيس شركة الغاز في بلاده.

وجاء توقيع الإتفاقية، تتويجاً لجهود فنية مكثفة امتدت لأكثر من عام، تخللتها اجتماعات متعددة وزيارات متبادلة، وتوقيع مذكرة تفاهم في العام الماضي.

وتنص بنود الإتفاقية على تزويد العراق بـ 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز التركمانستاني، مما يشكل إضافة نوعية لمصادر الطاقة في البلاد.

وتتولى شركة (Loxstone Energy) السويسرية، التي تم التعاقد معها بموجب قرارات مجلس الوزراء، مسؤولية إيصال الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر استخدام شبكة أنابيب إيران، معتمدين على آلية التبادل (Swap)، مما يضمن انسيابية وكفاءة عملية النقل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء العراقية.

وعقب إبرام الاتفاقية، أكد وزير الكهرباء في تصريح صحفي مشترك مع وزير الدولة التركمانستاني، أن الاتفاق يأتي ضمن متبنيات البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني.

وأوضح أن "هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم"، مبيّناً أن "المحطات الغازية تساهم حالياً بنحو 60 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق".

وتابع "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والإستراتيجية طويلة الأمد، لافتاً إلى إن "استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز، والوصول إلى الإكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة"

من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الإستراتيجية، مؤكداً التزام بلاده بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة.

وقال مقصد باباييف في التصريح المشترك "نفخر بأن نكون شريكاً موثوقاً للعراق في مجال الطاقة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين بلدينا".

ووقعت إيران في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي على اتفاقية تنص على تبادل الغاز بينها وبين تركمانستان، وذلك بعد مفاوضات مكثفة.

وقالت وسائل اعلام ايرانية في حينها، إنه تم التوقيع على عقد لتبادل الغاز بين إيران وتركمانستان، ومن ثم توريده إلى العراق.

وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وقع في 6 / 10/ 2023، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.