العراق يوقع اتفاقية مبادئ مع "شيفرون" الأمريكية لتطوير حقول نفطية

شفق نيوز- بغداد

وقعت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، اتفاقية مبادئ مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتطوير مشروع الناصرية المكون من أربع رقع استكشافية، وتطوير حقل بلد النفطي ورقع استكشافية أخرى.

وجاء توقيع الاتفاقية بين وزارة النفط العراقية وشركة "شيفرون" برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب بيان صدر عن مكتب الاخير ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر السوداني خلال لقائه نائب رئيس الشركة فرانك ماونت والوفد المرافق له وفق البيان، عن ترحيبه بعودة الشركة مجدداً للعمل في العراق.

وأكد السوداني أن الحكومة اختطت منهجاً مختلفاً في التعامل مع شركات النفط الكبرى واستثماراتها في العراق وخاصة الأمريكية منها، كما ثمّن عمل الشركة بنقل التكنولوجيا النفطية للعراق، والمساهمات المجتمعية، والسياسات البيئية السليمة التي تنتهجها خلال عملها في المشاريع النفطية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية، وقد عملت الحكومة على جذب الشركات للعمل في العراق، بجانب اهتمامها للارتقاء بواقع القطاع النفطي، سواء كان في مجال الإنتاج أو التصفية أو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتطوير هذا القطاع المهم.

من جانبه أشار ماونت إلى تطلع شركة شيفرون للعمل في العراق كونه بلداً مليئاً بالفرص والإمكانات العالية سواء كانت الطبيعية أو البشرية.

وأكد مضي الشركة بعقد شراكة طويلة الأمد مع العراق الذي يشهد استقراراً أمنياً، مبيناً عملهم على جلب التكنولوجيا الحديثة وأفضل الخبرات للاستثمار في العراق.