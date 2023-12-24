العراق يوقع اتفاقية "قرض ياباني" بقيمة 300 مليون دولار

شفق نيوز/ وقع العراق، اليوم الأحد، اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع لتحسين إمدادات المياه في مدينة السماوة بمحافظة المثنى في جنوب البلاد.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي في باين ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توقيع قرض مشروع تحسين تجهيز إمدادات المياه في السماوة بأكثر من 45 مليار ين وبما يعادل تقريبا 300 مليون دولار" بهدف إمداد أبناء المحافظة بالماء الصالح للشرب.

وأضافت الوزيرة أن "المشروع سيسهم في تطوير كمية المياه الصالحة للشرب في المحافظة والاستخدام الفعال للموارد المائية من خلال إنشاء محطات تجهيز وتحلية المياه في مدينة السماوة إضافة الى تنصيب خطوط مياه من المحطة الرئيسة الى محطات الضخ الفرعية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

ويهدف المشروع لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي السماوة، من خلال إنشاء أول محطة واسعة النطاق لمعالجة المياه في المحافظة وعند اكتماله، سيكون المشروع قادرا على تزويد السكان المحليين بالمياه لأكثر من 12 ساعة يوميا.

وقدمت اليابان قروضا من وكالة جايكا لبناء حوالي 30 مشروعا ضخما للبنية التحتية في العراق حتى الآن، وهناك 5 مشاريع مقترحة منها مشروع قرض على مرحلتين لعام 2024.