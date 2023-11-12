العراق يوقع اتفاقية قرض تمويل مشروع صيانة محطات الكهرباء مع بنك JPM

شفق نيوز/ وقعت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأحد، اتفاقية تمويل قرض مشروع الصيانة لمحطات وزارة الكهرباء مع بنك JPM وبالشراكة مع شركة (GE) جنرال الكتريك انترناشيونال إنك ، ضمن مشروع الصيانات السنوية (المرحلة الخامسة) PUP5/B وبكلفة إجمالية تقدر بـ (257) مليون دولار .

و يندرج توقيع الاتفاقية في اطار المحور الرابع من المادة الثانية / قانون الموازنة العامة للدولة ، وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء بالرقم (23588) لسنة 2023 ، والذي يخول فيه وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية تمويل القرض للمشروع مع بنك JPM وبضمانة بنك الإستيراد والتصدير الأمريكي ( US EXIMBANK) .

واشارت وزير المالية اثناء مراسيم التوقيع الى ان " تمويل قرض المشروع سيسهم بشكل فعال في زيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق ، مما سينعكس لصالح رفع انتاجية الطاقة وبالتالي تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب في الطاقة وسد احتياجات المواطنين في المحافظات كافة" .

من الجدير بالذكر ان الوزارة قد اتمت في وقت سابق توقيع اتفاقيتي القرض الرابع والخامس لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة ضمن قروض وكالة "جايكا" اليابانية ، حيث ستعمل تلك القروض على إدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية الى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الامثل للمشاريع الحيوية والخدمية وفق متطلبات البرنامج الحكومي .