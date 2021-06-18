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العراق يوقع اتفاقية تعاون عربية في مجالات الثروة الحيوانية والتصحر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-18T10:55:23+0000
العراق يوقع اتفاقية تعاون عربية في مجالات الثروة الحيوانية والتصحر

شفق نيوز/ وقع وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة "اكساد" الذي يعمل في اطار جامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان اليوم، إن الاتفاقية، تهدف الى التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتصحر والبحث العلمي والزراعي وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي.

واجرى وزير الزراعة في وقت سابق من صباح اليوم، زيارة الى المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة "اكساد" الذي يعمل في اطار جامعة الدول العربية، وذلك على هامش زيارته الى سوريا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات التي تخص القطاع الزراعي والتغير المناخي واثر انخفاض الهطول المطري واهم الاجراءات العلمية والعملية للتعامل مع انتاجية المحاصيل في ظل التغيرات المناخية واطر الزراعات في الاراضي الجافة والاستغلال الامثل للمياه.

ووصل وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، يوم الخميس، الى سوريا تلبيةً لدعوةٍ رسمية وجهت له.

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