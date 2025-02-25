العراق يوقع اتفاقاً مع شركة "برتش بتروليوم" البريطانية لتأهيل حقول كركوك الأربعة

شفق نيوز/ وقعت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، اتفاقاً مع شركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية، لتأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا التوقيع يأتي بعد الاتفاق مع الشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، بضمنها الموديل الاقتصادي للمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرة للسوداني إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي، بعد مفاوضات تفصيلية مطولة مع وزارة النفط، وفق توجيه سيادته، من أجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادها على نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".

وأضاف البيان، أن "الاتفاق يشتمل على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوك بقبتيه "بابا وأفانا"، وجمبور، و خباز)، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الستراتيجي المتكامل".

وأشار البيان، إلى أن "هذا المشروع سيوفر استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤية الحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم، بالتنسيق مع وزارة النفط".