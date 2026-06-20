العراق يوسع منافذ تصدير النفط لتجاوز المسارات التقليدية

شفق نيوز- بغداد

يستعد العراق لبدء تصدير نحو 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر الأراضي السورية اعتباراً من شهر تموز المقبل، ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية في الخليج.

وذكرت وكالة رويترز، أن الخطة تشمل ايضا تصدير مادة النافثا عبر الموانئ السورية، في وقت تؤكد فيه بغداد استمرار الاعتماد على هذا المسار حتى بعد عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز أمن الصادرات النفطية وتفادي المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منفذ واحد.

وفي موازاة ذلك، تعمل سوريا على توسيع قدرات ميناء بانياس لاستقبال المزيد من الشحنات النفطية العراقية عبر افتتاح مناطق إضافية للتفريغ ومنشآت مساندة، في إطار تعزيز دوره كممر رئيسي لحركة الطاقة في المنطقة.

وتبلغ القدرة الحالية للميناء نحو 900 شاحنة صهريج يومياً، فيما تواجه عمليات النقل تحديات لوجستية مرتبطة بالبنية التحتية والازدحام على الطرق المؤدية إلى الميناء، إضافة إلى بعض الحوادث وتسربات الوقود خلال الأشهر الماضية.

ويؤكد مسؤولون في قطاع النفط أن التعاون بين بغداد ودمشق يأتي ضمن توجه مشترك لتطوير مسارات بديلة للتصدير، بما يضمن استمرار تدفق النفط العراقي نحو الأسواق العالمية في مختلف الظروف، ويعزز مرونة المنظومة التصديرية للبلاد.

ويصدر العراق عادة نحو 3.6 مليون برميل من النفط يومياً، ما يجعل تنويع المنافذ خطوة استراتيجية للحفاظ على استقرار الإيرادات النفطية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منفذ واحد.

وفي جانب آخر من التعاون الاقتصادي، يشكل عبور شحنات الوقود العراقية عبر الأراضي السورية مصدراً إضافياً للإيرادات، إذ تحصل سوريا على رسوم عبور وخدمات لوجستية مرتبطة بحركة الشحن، في وقت تعمل فيه على تطوير بنيتها التحتية النفطية لاستيعاب الكميات المتزايدة القادمة من العراق.

وتأتي هذه التطورات ضمن مساعي دمشق لتعزيز دورها في تجارة الطاقة الإقليمية وإعادة تنشيط قطاعها النفطي، بالتوازي مع التوسع العراقي في خيارات التصدير وتنويع مساراته نحو الأسواق الخارجية.