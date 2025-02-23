العراق يوسع منافذ التوزيع مع ارتفاع استهلاك غاز السيارات السائل

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، يوم الأحد، عن زيادة استهلاكية جديدة من منتوج غاز السيارات السائل LPG خلال شهر كانون الثاني وذلك عبر منافذها التوزيعية بالاضافة الى منافذ شركة تعبئة الغاز والمنتشرة في انحاء البلاد.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الكميات المستهلكة من غاز السيارات LPG من قبل المواطنين خلال الشهر الماضي ارتفعت الى 31 مليون لتر في شركتي التوزيع وتعبئة الغاز.

وأعلن طالب، عن افتتاح منفذين جديدين هما (نخيل بغداد) في العاصمة و(وادي حجلان ) في محافظة الأنبار ليُضافان الى سلسلة منافذ الغاز التي بلغ عددها 74 منفذاً تابعاً لشركة التوزيع بالإضافة الى 53 منفذاً تابعاً لشركة تعبئة الغاز، ليصبح العدد الكلي 127 منفذاً تجهيزياً غازياً مسخراً لتغطية زيادة الطلب على منتوج غاز المركبات من قبل المواطنين .

وأشار مدير عام الشركة أن منافذ الـ LPG تشهد اقبالاً كبيراً على استهلاكه من قبل المواطنين نظراً لمميزاته الكثيرة ورخص ثمنه.

في ذات الشأن بين مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم أن أعداد منافذ غاز المركبات بتزايد مستمر مستقبلاً في المحطات الحكومية والأهلية نتيجة العمل المتواصل من قبل الملاكات التجهيزية ، مؤكداً وجود منافذ أخرى قيد الإنجاز لإضافتها الى الخدمة خلال الفترة القادمة.