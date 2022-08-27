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العراق يوسع حركة النقل الجوي مع إيران بإفتتاح مكتب جديد لحجز واصدار التذاكر بطهران

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-27T15:40:39+0000
العراق يوسع حركة النقل الجوي مع إيران بإفتتاح مكتب جديد لحجز واصدار التذاكر بطهران

شفق نيوز/ دشنّ حيدر طالب مساعد المدير العام للقسم التجاري في الخطوط الجوية العراقية، يوم السبت، مبنى مكتب حجز وإصدار تذاكر الناقل الوطني في مدينة طهران العاصمة الإيرانية.

وقال طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن افتتاح المبنى الجديد يعتبر خطوة مهمة لتوسيع حركة النقل الجوي بين العراق وإيران وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وتابع بالقول إن المكتب الجديد زود بأحدث تقنيات العمل وسيدار من قبل كوادر متخصصة لتوفير افضل الخدمات للمسافرين، مؤكداً في ذات الوقت على أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح مكاتب أخرى في عدة بلدان.

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