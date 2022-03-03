العراق يوجه بتصدير البيض الى دول الخليج

شفق نيوز/ وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير دعا المصدرين كافة، الى مراجعة الوزارة ابتداءً من يوم السبت القادم لاجل الحصول على الموافقات الاصولية لعملية التصدير.

واكد أن هذا التوجيه جاء من اجل تشجيع المنتجين على زيادة انتاج بيض المائدة وخاصة بعد انجاز مشاريع عملاقة لانتاج البيض، واصفا هذه الخطوة بالمتقدمة والتي تأتي ردا على من يقول ان الانتاج المحلي ليس فيه اكتفاء ذاتي.

وبين أن هذا القرار جاء نتيجة وجود فائض في الإنتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات و الذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الإقليمي ومنها دول الخليج.