سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يوجه بتصدير البيض الى دول الخليج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-03T20:23:11+0000
العراق يوجه بتصدير البيض الى دول الخليج

شفق نيوز/ وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير دعا المصدرين كافة، الى مراجعة الوزارة ابتداءً من يوم السبت القادم لاجل الحصول على الموافقات الاصولية لعملية التصدير.

واكد أن هذا التوجيه جاء من اجل تشجيع المنتجين على زيادة انتاج بيض المائدة وخاصة بعد انجاز مشاريع عملاقة لانتاج البيض، واصفا هذه الخطوة بالمتقدمة والتي تأتي ردا على من يقول ان الانتاج المحلي ليس فيه اكتفاء ذاتي.

وبين أن هذا القرار جاء نتيجة وجود فائض في الإنتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات و الذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الإقليمي ومنها دول الخليج.

related

بالجداول .. تخفيض الحكومة لرسوم المرور يدخل حيز التنفيذ في العراق

Date: 2019-11-21 06:18:49
بالجداول .. تخفيض الحكومة لرسوم المرور يدخل حيز التنفيذ في العراق

البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات حول القروض السكنية

Date: 2021-03-15 10:06:47
البنك المركزي العراقي يصدر تعليمات حول القروض السكنية

إيران تعلق تصدير الكهرباء إلى العراق

Date: 2021-08-10 06:31:51
إيران تعلق تصدير الكهرباء إلى العراق

العراق: نجحنا بتحقيق أكثر من 75 مليار دولار من الصادرات النفطية

Date: 2022-02-03 12:19:50
العراق: نجحنا بتحقيق أكثر من 75 مليار دولار من الصادرات النفطية

خبر سار للحشد الشعبي

Date: 2021-08-26 07:34:09
خبر سار للحشد الشعبي

الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

Date: 2019-09-14 16:07:11
الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

تصنيف دولي يؤشر بطئ التنوع الإقتصادي في العراق وأكبر تحدٍ يواجهه

Date: 2021-07-07 06:33:10
تصنيف دولي يؤشر بطئ التنوع الإقتصادي في العراق وأكبر تحدٍ يواجهه

المالية تصدر قراراً لصالح الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة

Date: 2021-11-19 13:30:50
المالية تصدر قراراً لصالح الموظفين الحاصلين على الشهادات الدراسية أثناء الخدمة