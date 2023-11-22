العراق يوافق مبدئياً على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأربعاء، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكرت وزارة الصناعة في بيان اليوم، أن وزيرها خالـد بتّـال النجـم ترأس الإجتماع الأول للجنة دراسة إنشاء منطقة إقتصادية حدودية عراقية سعودية، والتي تمَّ تشكيلها برئاسته وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والنفط والتجارة وبِحضور مُدير عام هيئة المُدن الصناعيـة .

وأضاف أن الإجتماع تنـاولَ مُناقشة سياق أداء مهام اللجنة وإتخاذ القرارات المُتعلقة بإقامة هذهِ المدينة على غرار المدينة الإقتصادية المُشتركة بين العراق والأردن ، والتداول حول الجدوى المُتحققة من إنشاء هذا المشروع وكيفية التنظيم والإدارة والإشراف لِمثل هذهِ المُدن وتذليل المُعوقات وتوفير الظروف المُناسبة.

وتابع البيان أن اللجنة وافقت بشكلٍ مبدئي على إقامة المنطقة الإقتصادية على الحدود العراقية السعودية للمكاسب والمُميزات التي ستعود منها من الجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى كونها ستكون منفذ مُهم بين البلدين ومنطقة تنموية تَضُم مناطق حُرة وتبادُل تجاري وتحتوي على مصارف ومقرات لِشركات عديدة مُشتركـة .