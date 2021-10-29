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العراق يوافق على زراعة أصناف جديدة من الفراولة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-29T08:23:58+0000
العراق يوافق على زراعة أصناف جديدة من الفراولة

شفق نيوز/ وافقت وزارة الزراعة وفقا لبيان صادر عنها اليوم الجمعة على زراعة أصناف جديدة من محصول فاكهة الفراولة.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي، اجتماعا للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لإكثار أنواع وأصناف الفاكهة والزيتون المختلفة.

وذكر البيان أنه "جرى خلال الاجتماع المضي بدعم الجهود المناطة بدائرة البستنة من خلال دعم المشاريع البستنية والارتقاء والإسهام بتنمية وتطوير مجالات أصناف الفاكهة والزيتون".

وأضاف البيان أنه "تم التصويت بالموافقة على عدد من الإجراءات ومنها زراعة أصناف الفراولة في مشتل الأصول في تاج الدين لغرض المحافظة على الاصناف، والمباشرة ببرنامج الإكثار".

وأشار البيان إلى "تحديد موقع ابو غريب كموقع لاقلمة الشتلات المنتجة من زراعة الأنسجة، من اجل تطبيق الهدف الرئيسي من زراعة هذه الاصناف وهو نشرها بين المزارعين من خلال تقنية زراعة الأنسجة، وذلك لانتاجها محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد".

وشدد الخفاجي، على عمل البرامج واللجان المختصة بالمجالات البحثية والإرشادية بمواصلة عملها وان تكون هناك مناقشات وتقييم للاعمال المناطة بها من خلال الاجتماعات الدورية، وصولاَ الى مساندة ودعم القطاع الزراعي وتطوير المنتج المحلي.

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