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العراق يسمح باستيراد أربعة محاصيل زراعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T10:29:24+0000
العراق يسمح باستيراد أربعة محاصيل زراعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء بإستيراد محاصيل البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان لإنخفاض إنتاجها محليا وارتفاع أسعارها في الأسواق العراقية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اليوم، بأنه استنادا الى المعطيات الواقعية حصلت موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على السماح بإستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الطماطم والبطاطا والباذنجان والخيار ) ومن المنافذ الحدودية كافة.

وأوضح بأن ذلك جاء نتيجة لانخفاض انتاجها محليا وبالتزامن مع حلول شهر رمضان ، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع ارتفاع اسعارها و تستمر عملية الاستيراد لحين وفرتها محليا.

وأكد النايف بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي .

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد لتلك المحاصيل الأربعة في الأسواق المحلية العراقية إلى 1500 دينار أي ما يُعادل أكثر من دولار أمريكي بينما كانت أسعارها تتراوح في السابق بين 750 - 1000 دينار عراقي مما شكل عبئا كبيرا على محدودي الدخل في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، وتضاعف اسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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