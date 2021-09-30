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العراق يوافق رسميا على فتح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-30T10:08:11+0000
العراق يوافق رسميا على فتح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية

شفق نيوز/ وافقت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق يوم الخميس على فتح منفذ "جميمة" الحدودي مع الجانب السعودي.

جاء ذلك خلال ترأس هيئة المنافذ اجتماع مجلس الهيئة التاسع بحضور أعضائه كافة، والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيئة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

وذكر البيان أن المجلس صوت على اعتماد توصيات اللجنة التي أرسلت إلى محافظة المثنى بخصوص الموافقة على فتح منفذ "جميمة" الحدودي بعد استحصال موافقة الجانب السعودي لفتح منفذ مقابل وقيام المحافظة بتهيئة البنى التحتية والمستلزمات كافة.

ومن المواضيع التي تم التأكيد عليها هو عدم الموافقة على تغيير المنفذ الحدودي للبضائع المعفاة الا في حالة وجود ظرف قاهر على ان يعرض الموضوع في اقرب جلسة لمناقشته واستحصال قرار من مجلس الهيئة بالتغيير من عدمه، بحسب البيان.

ويمتلك العراق منافذ حدودية "رسمية" على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ 22 منفذاً برياً وبحرياً، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات.

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